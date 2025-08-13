Masters of the Universe in uscita nel 2026, cosa sappiamo

Nel pantheon dei miti pop del tardo XX secolo, poche proprietà intellettuali sembravano così irrimediabilmente ancorate alla propria genesi consumistica, così ostinatamente refrattarie a una trasposizione di prestigio, come Masters of the Universe. Un universo nato non da un afflato letterario, ma dalle intuizioni di un marketing predatorio, concepito per abitare gli scaffali dei negozi di giocattoli prima ancora che l’immaginario collettivo. Eppure, sfidando ogni cinico pronostico, il Masters of the Universe di Travis Knight, uno dei film più attesi del 2026, si erge non solo come un’opera cinematografica di rara potenza, ma come un autentico miracolo ermeneutico. Un film che non si limita ad adattare, ma che scava nelle fondamenta di un mito di plastica per riportare alla luce l’oro archetipico che vi era sepolto, compiendo l’alchimia definitiva: trasformare il “toyetic” in totemico.

Il cinema di Travis Knight, dalle recenti opere di animazione a He-Man, è il viaggio all’interno dell’immaginazione e della fiaba di un regista emergente che qui raggiunge la sua piena e sfolgorante maturità. Sarebbe un errore, e uno di superficialità disarmante, considerare la sua pregressa carriera nel regno dello stop-motion con lo studio Laika come una semplice palestra o un trampolino di lancio. Al contrario, è proprio quella sensibilità artigianale, quell’ossessione per la matericità del mondo e la fisicità del racconto, la chiave di volta che sorregge l’intera, maestosa architettura del film. Knight non dirige un blockbuster in live-action nonostante la sua formazione da animatore; lo dirige grazie a essa. Laddove altri registi si affidano all’astrazione impalpabile di una computer grafica onnipotente ma spesso senz’anima, Knight infonde in ogni anfratto di Eternia una qualità tattile, quasi aptica. La ruggine che corrode le fortezze iper-tecnologiche dei Predecessori, la grana della pelle dei destrieri corazzati, la polvere cosmica che si posa sul mantello di He-Man: tutto possiede un peso, una consistenza, un’eco del tocco umano. È il medesimo principio che rendeva vivi i pupazzi di Kubo e la Spada Magica, un’opera che, a posteriori, appare come una prova generale tematica e stilistica. In entrambi i film, troviamo un protagonista gravato da un’eredità mitica, la lotta per definire la propria identità contro il peso del fato e la comprensione che la magia più potente risiede nella memoria e nel racconto. Knight applica la pazienza e la precisione del fotogramma singolo alla scala colossale dell’epica, e il risultato è un mondo che non si limita a essere visto, ma che si percepisce come tangibile.

Al centro del dramma, la scissione ontologica tra il Principe Adam e He-Man (interpretato dall’attore emergente Nicholas Galitzine) viene esplorata con una profondità psicologica che l’originale poteva solo sognare. Lungi dall’essere una semplice formula magica, la trasformazione diventa qui un atto di violenta trasfigurazione, un sacrificio dell’io. Adam non è un codardo in attesa del suo momento, ma un giovane uomo tormentato dal potere che è chiamato a incarnare, un potere che non è un dono ma un fardello quasi insopportabile. Knight visualizza l’invocazione “Per il potere di Grayskull!” non come un grido di trionfo, ma come una rassegnata accettazione di un destino disumanizzante. Le sequenze della trasformazione sono dei veri e propri capolavori di body horror controllato, più vicine alla metamorfosi di un Cronenberg che all’esultanza di un supereroe. Vediamo muscoli e ossa riallinearsi con dolorosi scricchiolii, l’energia cosmica che brucia e cauterizza il corpo ospite, lasciando dietro di sé non un uomo potenziato, ma un avatar quasi divino, distaccato e terribile. In questo, il film si ricollega alla tradizione più antica dell’eroe classico, da Achille la cui grandezza è inseparabile dalla sua mortalità, a Eracle le cui fatiche sono tanto una punizione quanto una via per l’apoteosi. He-Man è una maschera, nel senso greco del termine: un volto rituale che permette al divino di manifestarsi, annullando però l’individualità di chi la indossa. È un’analisi spietata e commovente del concetto stesso di eroismo, visto non come scelta, ma come condanna.

Questa complessità non sarebbe altrettanto efficace senza un antagonista di pari statura. E lo Skeletor di Knight è, senza mezzi termini, una delle figure tragiche più memorabili del cinema fantastico moderno, un degno erede del Satana di Milton in Paradiso Perduto. Il volto scarnificato, non più una semplice maschera grottesca, diventa uno specchio della sua anima svuotata dall’ambizione e dal risentimento. Il film, con coraggiosa revisione del canone, approfondisce il suo passato come Keldor, scienziato e mago brillante ma reietto, la cui sete di conoscenza lo ha portato a sbirciare nell’abisso cosmico, venendone irrimediabilmente ustionato. Il suo non è un desiderio di potere fine a se stesso, ma una disperata e contorta ricerca di reintegrazione, un tentativo di piegare l’universo alle leggi della sua logica ferita per dimostrare il proprio valore. È un Prometeo che, invece di donare il fuoco agli uomini, ha cercato di rubarlo agli dei per tenerselo tutto per sé, rimanendone consumato. Le sue argomentazioni filosofiche, pronunciate con una dizione che unisce il veleno della perfidia alla malinconia del genio incompreso, mettono in discussione la natura stessa del potere di Grayskull. Per Skeletor, esso è una forza arbitraria, un dogma irrazionale che limita il potenziale dell’universo; per He-Man, è un ordine da preservare. Il loro conflitto cessa di essere una banale lotta tra bene e male per assurgere a uno scontro epistemologico: la fede contro la ragione, l’accettazione del mistero contro la brama di sezionarlo.

L’universo visivo in cui questa tragedia si consuma è una sbalorditiva crasi di influenze, un’orgia estetica che riesce miracolosamente a trovare una propria, coerente identità. Knight e il suo team di produzione hanno coniato un termine per il loro stile: “sci-fantasy barocco”. Immaginate i paesaggi metafisici di Jean Mœbius Giraud invasi dalla carnalità selvaggia di Frank Frazetta, il tutto orchestrato con la composizione rigorosa e i movimenti di macchina geometrici di un Akira Kurosawa. Eternia è un pianeta cimitero, un mondo post-tecnologico dove rovine di civiltà cosmiche antidiluviane, simili a circuiti stampati erosi dal tempo, emergono da giungle primordiali. Il Castello di Grayskull non è una fortezza convenzionale, ma una struttura quasi biologica, un fossile architettonico cresciuto attorno a una singolarità spazio-temporale. La tecnologia stessa sfida le nostre categorizzazioni: le armi sparano laser ma vengono forgiate su incudini runiche, le navicelle volanti hanno la forma di insetti totemici e sono alimentate da cristalli che pulsano di vita. Questa fusione tra l’arcaico e l’iper-futuristico non è un vezzo stilistico, ma il riflesso tematico di un universo dove la magia e la scienza non sono altro che due diverse interpretazioni della stessa, incomprensibile, energia fondamentale. È un mondo che fa sentire lo spettatore un archeologo del futuro, intento a decifrare i resti di miti ancora da scrivere.

Infine, il film compie il suo passo più audace e intellettualmente stimolante nell’affrontare la sua stessa origine “giocattolosa”. Knight non la ignora né la nasconde con imbarazzo; al contrario, la mette al centro di una riflessione meta-testuale. I personaggi e i veicoli, con le loro silhouette iconiche e i loro colori sgargianti, non sono stemperati in un realismo generico. Sono invece presentati con una sorta di iper-realtà, come se fossero le incarnazioni fisiche di idee platoniche, di archetipi che hanno preso corpo. In una sequenza memorabile all’interno dell’armeria di Man-At-Arms, la cinepresa si sofferma su armi e armature che sono repliche esatte dei giocattoli Mattel, ma trattate con la sacralità di reliquie millenarie. Il film sembra suggerire che la nostra infanzia, l’atto di proiettare narrazioni epiche su semplici pezzi di plastica, non sia un’attività futile, ma una forma primordiale di creazione di miti. Masters of the Universe diventa così un film sul potere dell’immaginazione di infondere significato negli oggetti, di trasformare il profano in sacro. È il riconoscimento che ogni action figure stretta nel pugno di un bambino è, in potenza, un Golem in attesa della parola che lo animi. E Travis Knight non aspetta altro. L’appuntamento al cinema è fissato per il 5 giugno 2026 per sapere se il regista sarà riuscito nel suo intento.