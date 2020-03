Nuova inossidabile puntata di Viaggio nella Luna e nuovo tema per la puntata: l’ultima fatica di Edward Norton al cinema. Passato sotto traccia a novembre, in uscita nei cinema, torna a far parlare di sè con l’ingresso nel circuito delle piattaforme di streaming e dell’edizione in DVD e Bluray.

Si tratta di un’opera fortemente voluta da Norton che l’ha scritta, diretta e interpretata, la Santissima Trinità del cineasta che ci richiama subito alla memoria gente come Woody Allen oppure Orson Welles, per citarne due tra le più scamorze.

E che sia un noir il film di Edward Norton lo si evince subito da trama, ambientazione, atmosfera e musiche: tutto improntato sulla traccia dei vecchi noir di venerabile lustro come La Fiamma del Peccato o Il Mistero del Falco.

Il buon Checco poi ci parla di un grande artista cecoslovacco: Karel Zeman. Un regista caro a tanti moderni cineasti che ha letteralmente plasmato e costruito il genere avventuroso abbinato alla tecnica dello stop motion. I suoi film sono autentiche perle in cui Checco ci prende per mano e ci conduce con una sorta di liturgico rispetto per questi capolavori obliati.

Questo e tanto altro nella puntata di oggi, per approfondire ascoltatevi il podcast qui di seguito, non perdetela!