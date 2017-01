La seconda puntata della terza stagione di Viaggio nella Luna, una trasmissione radiofonica di cinema in onda ogni sabato dalle 18 alle 20 su Radio Talpa.

In questa puntata dal titolo “New Age Horror: 4 registi a confronto” la truppa di VnL prende in esame quattro registi che si sono cimentati, a vario titolo, con il genere Horror, fin dagli anni sessanta. Il tutto nasce dall’esigenza di rendere omaggio alla memoria del recentemente scomparso Wes Craven. Si è poi pensato di mettere in correlazione il cinema di Wes Craven con quello di tre colleghi a lui affini per visione estetica e artistica: Tobe Hooper, Joe Dante e (soprattutto) George A. Romero. Dal confronto paradigmatico tra questi quattro registi nasce un discorso sulla fenomenologia horror dai primi passi di George Romero con Night of the Dead e Tobe Hooper con Texas Chainsaw Massacre passando per il cinema manierato di Craven e Dante degli anni ottanta fino agli ultimi (altalenanti) lavori di Romero.

In studio conducono Marco Belemmi, Francesco Morosini, Alessandro Nunziata, Lorenzo Scappini e Federico Minguzzi. Buon Ascolto.

