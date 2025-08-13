Un uomo disoccupato che escogita un piano per eliminare la concorrenza per ottenere un lavoro. La premessa di “No Other Choice – Non c’è altra scelta” di Park Chan-wook, suona come un’oscura sonata di macchiavellica eleganza, un’ouverture orchestrata con la precisione di un orologio svizzero e la fredda bellezza di un bisturi. Immaginate un thriller psicologico coreano che sfiora il noir, con la spietata estetica del regista di Oldboy e Lady Vengeance, ma con un’ambizione narrativa apparentemente più contenuta, focalizzata su un’unica, ossessiva, azione.

La scelta di Lee Byung-hun per il ruolo protagonista si rivela, a posteriori, una decisione geniale. L’attore, capace di incarnare sia la fragile vulnerabilità che la spietata determinazione (come dimostrano i suoi ruoli in I Saw the Devil e Masquerade), si presta perfettamente a rappresentare la complessità morale di un uomo spinto ai limiti dalla disperazione. La sua interpretazione, immagino, sarà un’opera di sottili sfumature, un’esplorazione del lato oscuro dell’animo umano reso tanto più inquietante dalla sua stessa ordinariezza.

Accanto a lui, Son Ye-jin, la “First Lady” del cinema coreano, famosa per la sua versatilità e capace di interpretare sia personaggi delicati che donne di forte carattere (come in A Moment to Remember e The Negotiation), potrebbe incarnare il ruolo di una pedina nel piano dell’uomo, una figura sfuggente e ambigua, che agisce da catalizzatore o ostacolo alla sua follia metodica.

Park Hee-soon e Lee Sung-min, due pilastri del cinema sudcoreano, noti per la loro capacità di rendere credibili persino i personaggi più ambigui e moralmente sfuggenti (considerate rispettivamente le loro interpretazioni in The Yellow Sea e The Man Standing Next), completano un cast che promette un’esplosione di talento recitativo. Il loro contributo, mi aspetto, contribuirà a dipingere un quadro sociale complesso, arricchendo la narrazione con i toni cupi e la sottile ironia tipica del cinema di Park Chan-wook.

Una struttura narrativa tesa, un crescendo di suspense che culmina nella messa in atto del piano dell’uomo. Si tratta di una premessa che evoca l’eleganza chirurgica di Strangers on a Train di Hitchcock, la macabra precisione di un meccanismo di orologeria, ma allo stesso tempo si discosta nettamente dal maestro inglese per la sua presunta attenzione al contesto sociale e alle sue implicazioni. L’uomo non è un semplice criminale; è un prodotto di un sistema che lo ha respinto, e la sua vendetta – se così può essere definita – è una reazione viscerale a un fallimento sociale.

Il film, a giudicare non si limita a esplorare le dinamiche di un thriller, ma promette di addentrarsi nel cuore del discorso sulla competizione spietata nella società contemporanea, con una lente d’ingrandimento puntata sui meccanismi di esclusione e sulla disumanizzazione che permea i rapporti umani in un sistema capitalistico sempre più feroce. In questo senso, “No Other Choice – Non c’è altra scelta” si potrebbe collocare nella genealogia di film che indagano il lato oscuro della modernità, dal neorealismo italiano alla New Hollywood, con un tocco distintamente coreano.

La regia di Park Chan-wook, nota per il suo stile visivamente sbalorditivo e la sua capacità di combinare violenza e bellezza, è destinata a trasformare questo racconto in un’esperienza estetica indimenticabile. Immagino inquadrature precise, giochi di luce e ombra studiati nei minimi dettagli, una coreografia delle azioni che si muove tra la suspense claustrofobica e l’estetica raffinata. Il tutto, mi auguro, impreziosito da una colonna sonora cupa e suggestiva, che accompagnerà lo spettatore in un viaggio all’interno dell’oscura mente del protagonista.

Un thriller psicologico potente, una riflessione sociologica acuta e un’esperienza cinematografica straordinaria. Un film da vedere al cinema, non solo per la qualità indiscutibile del cast e della regia, ma anche per la possibilità di immergersi appieno nell’atmosfera tesa e suggestiva che solo la grandezza dello schermo può garantire. Un’esperienza che risuonerà a lungo nella mente dello spettatore, lasciando un’eco profonda e inquietante, come un’ombra che si proietta sulla banalità del quotidiano.