Nolan sceglie Hawkins per “L’Odissea”: un’epopea epica in arrivo

Un’ombra si allunga sul panorama cinematografico, un’ombra che porta con sé il peso di un’eredità titanica e la promessa di un’avventura epica. Parliamo di Oppenheimer, ovviamente. Non del film, ormai entrato di diritto nella leggenda, ma della sua… ombra. O meglio, di un nuovo progetto che si annuncia come un’eco oscura e affascinante del capolavoro nolaniano: Oppenheimer: The Long Shadow, un thriller psicologico annunciato dal regista Christopher Nolan e che vedrà la presenza di Corey Hawkins, uno dei talenti più intriganti dell’ultima generazione di attori.

Hawkins, che ricordiamo per la sua intensa interpretazione di Dr. Dre in Straight Outta Compton – un film che, con la sua narrazione vibrante e quasi claustrofobica, richiama in qualche modo la tensione palpabile che Nolan infonde in ogni sua opera – è destinato a diventare il fulcro di questa nuova narrazione, un’ombra proiettata dal colosso di Oppenheimer. Si tratta, per usare una metafora pittorica cara al Maestro Nolan, di una sorta di chiaroscuro, un gioco di luci e ombre che si dipana lontano dal bagliore accecante della bomba atomica, per concentrarsi invece sull’anima, tormentata e fragile, di uno degli scienziati coinvolti nel Progetto Manhattan. Il film, secondo le indiscrezioni, si concentrerà sugli anni successivi all’esplosione, esplorando le conseguenze psicologiche e i dilemmi morali che perseguitano gli artefici di tale colossale impresa.

La scelta di Hawkins è, a mio parere, geniale. La sua capacità di interpretare personaggi complessi e tormentati, di donare loro una profondità emotiva disarmante, è esattamente ciò di cui un progetto di questo tipo ha bisogno. Se Straight Outta Compton gli ha permesso di mostrare la sua potenza interpretativa in un contesto di intensa drammaticità realistica, il suo ruolo in 24: Legacy gli ha consentito di esplorare il lato più oscuro e sfaccettato dei personaggi di azione, anticipando il potenziale che si nasconde nell’uomo.

Il paragone con le opere passate di Nolan è inevitabile. La complessità narrativa e la cura maniacale dei dettagli che caratterizzano i suoi film, come il labirintico Memento, o la fantascientifica ma profondamente umana Interstellar, si configurano come un modello stilistico difficilmente imitabile. Tuttavia, l’aura di mistero che circonda Oppenheimer: The Long Shadow suggerisce che Nolan non intende ricalcare le orme del suo precedente lavoro, ma piuttosto creare un’opera autonoma, che si ponga come un commento silenzioso, ma non per questo meno incisivo, sull’opera principale.

Si pensi, ad esempio, a come il thriller psicologico, con le sue atmosfere rarefatte e le sue esplorazioni dell’animo umano, possa fungere da contrappunto al dramma storico di Oppenheimer. Se il primo film ci mostra la genesi della bomba atomica, un’esplosione di luce e di energia, il secondo si concentrerà sulle ombre, sulle crepe nella coscienza degli individui coinvolti, sull’inquietante eco della loro scelta. La scelta di realizzare un thriller psicologico come seguito, piuttosto che un semplice seguito del film precedente, mostra un coraggio artistico notevole, ed è una scelta che denota una profonda comprensione dei meccanismi narrativi.

Questo non è un mero esercizio di stile, bensì una riflessione sul potere distruttivo della scienza e sul suo impatto sulla psiche umana. Un’opera che, nel suo silenzio, potrebbe parlare più forte di qualsiasi esplosione nucleare, svelando la complessità morale e l’impatto psicologico che possono generare eventi di tale portata.

La notizia stessa, con la sua vaghezza e la sua promessa di un’esperienza cinematografia intensa e complessa, riecheggia la maestria di Nolan nel creare attesa e suspense. Non si tratta solo di un film, ma di un evento, un’esperienza che promette di affascinare e turbare allo stesso tempo, un viaggio nell’ombra dell’anima umana, nel profondo abisso morale di chi ha contribuito a cambiare per sempre il corso della storia. E la presenza di Corey Hawkins, un attore che possiede una capacità espressiva rara, non fa che amplificare l’attesa e la curiosità per questa nuova avventura, in quello che si annuncia essere un nuovo tassello fondamentale nel nostro Movie Canon.

Resta da aspettare, quindi, con pazienza, il disvelamento completo di questo nuovo progetto. La storia del cinema, come la stessa vita, è un intricato intreccio di luce e ombra. E in questo caso, l’ombra promette di essere particolarmente affascinante.