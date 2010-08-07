Edonismo anni ’90. Periferia romana. Un’Ostia che respira l’eco di Pasolini, ma con un respiro diverso, un’aria nuova, impregnata di quell’odore acre e dolce, insieme, di un’epoca che si affretta a dissolversi nell’oblio. Questo è il quadro che ci si presenta davanti, un’immagine dipinta a tinte forti, quasi stridenti, nella tela di Non essere cattivo di Claudio Caligari. Un’opera che, a giudicare dalla sinossi ufficiale, promette di essere un’esperienza cinematografica intensa e vibrante, un viaggio nell’anima di una generazione perduta tra i vicoli di una Roma selvaggia e decadente.

La regia di Caligari, figura complessa e affascinante del cinema italiano, si presta a un’analisi meticolosa. La sua è una filmografia che ha sempre oscillato tra il realismo sporco e la poesia viscerale, un’oscillazione che ricorda, per certi versi, l’equilibrio precario tra crudo naturalismo e lirismo decadente di autori come Pier Paolo Pasolini, citato esplicitamente nella sinossi. In Non essere cattivo, il regista sembra voler sondare nuovamente le profondità dell’animo umano, immergendosi nelle pieghe più oscure e contraddittorie della periferia, un luogo non semplicemente geografico, ma anche metaforico, specchio di un disagio sociale profondo.

Il cast si completa con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, due figure che si presentano come punti cardinali di un binomio umano, probabilmente instabile e contraddittorio, sospeso tra le passioni brucianti e la disillusione. L’edonismo degli anni ’90, evocato nella sinossi, non è semplicemente un ornamento scenografico, ma l’elemento costitutivo di un’epoca. Questo non è un semplice film d’epoca, ma un’indagine sull’estetica della decadenza, un’analisi lucida e spietata del vuoto esistenziale che può accompagnare la ricerca del piacere a tutti i costi. Si potrebbe azzardare un parallelismo con il cinema di Fassbinder, la cui opera è intrisa di un’estetica simile, un’immersione nella corruzione morale e sociale, ma con una carica espressiva tipicamente italiana, quella di chi conosce le viscere di Roma come le sue strade.

Il richiamo a Pasolini è più che un semplice omaggio, ma una sorta di sfida. Caligari non cerca di emulare il maestro, ma di dialogare con lui, di confrontarsi con la sua eredità, continuando l’indagine sul disagio sociale, ma con uno sguardo che abbraccia gli anni ’90, un decennio che ha visto la trasformazione radicale del tessuto sociale italiano. Il confronto con il cinema di Pasolini, però, non si limita all’aspetto tematico, ma si estende anche a quello stilistico. L’immagine della periferia di Roma, descritta in modo magistrale nella sinossi, promette un linguaggio cinematografico potente, un’immersione sensoriale nella realtà cruda e spietata.

Perchè andare al cinema a vedere Non essere cattivo? Perché è un film che si annuncia come un viaggio nell’anima di un’epoca, un’immersione nel cuore pulsante di una realtà complessa e controversa. Non è un film per tutti, non è un prodotto di facile consumo, ma un’opera che richiede attenzione, impegno, e soprattutto la volontà di confrontarsi con le ombre della società e dell’animo umano. È un film che, come un’onda anomala, irrompe nella quiete della narrazione tradizionale, e ci travolge con la sua forza e la sua bellezza disarmante.

L’edonismo come elemento centrale, non è qui presentato come un’apologia del piacere fine a se stesso, ma come un sintomo di una società in crisi, un tentativo disperato di colmare un vuoto esistenziale. Questa prospettiva, non banale né superficiale, ma profondamente umana e ricca di sfumature, rende l’opera di Caligari un prezioso contributo al panorama del cinema italiano, un film che scava a fondo nella psiche dei suoi personaggi, rivelandoci le fragilità e le contraddizioni di un’umanità ferita, ma ancora capace di lottare, di amare, di sognare.

Un film che va oltre la semplice narrazione, diventando una riflessione sulla condizione umana, sulla società, sul tempo che passa e lascia dietro di sé un’eredità di ombre e di luci. Un’opera che, nel suo osare e nella sua intensità, si candida a diventare un tassello fondamentale nella comprensione del cinema italiano e della sua capacità di raccontare la realtà, con tutte le sue contraddizioni e le sue bellezze.

È un’opera che merita di essere vista, analizzata, discussa, e che contribuirà senza dubbio ad arricchire la nostra comprensione del cinema italiano e della complessità dell’animo umano. Un film da aggiungere, senza alcun dubbio, nella lista dei capolavori imprescindibili per un cinefilo consapevole e appassionato.