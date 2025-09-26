Paul Thomas Anderson e Leonardo DiCaprio: un grande sodalizio alla prova del botteghino

Le dinamiche del botteghino sono un campo di battaglia tanto imprevedibile quanto affascinante, e a volte nemmeno la combinazione di un titano attoriale e un virtuoso della regia può garantire la vittoria. Le notizie che ci giungono, rilette alla luce delle più recenti performance commerciali, dipingono un quadro più sfumato, forse persino malinconico, del rapporto tra autorialità, star power e la spietata logica della sala. La premessa è chiara: l’ultima fatica di Paul Thomas Anderson, l’attesissimo Una Battaglia dopo l’altra, pur godendo di un’accoglienza trionfale da parte di critica e pubblico alle prime proiezioni, sta inspiegabilmente annaspando al botteghino, e nemmeno la presenza magnetica di Leonardo DiCaprio nel ruolo principale sembra bastare a invertire la rotta.

È un paradosso intrigante, che ci costringe a guardare oltre l’entusiasmo della critica e il plauso degli spettatori, per addentrarci nelle spire di una crisi del cinema che sembra farsi sempre più profonda e indiscriminata. E allora, prendiamo spunto da questo dato di fatto – la difficoltà commerciale di Una Battaglia dopo l’altra, nonostante il suo illustre pedigree – per ripercorrere le traiettorie di due figure che, a cavallo tra il cinema d’autore e le grandi produzioni, hanno sempre rappresentato un punto di riferimento.

Leonardo DiCaprio, come dicevamo, è stato a lungo considerato una garanzia. Il suo nome in cartellone era sinonimo di qualità, ma anche e soprattutto di incassi consistenti. La sua carriera, un’escalation costante fin dagli anni ’90, lo ha visto trasformarsi da idolo delle teenager in uno degli attori più rispettati e potenti di Hollywood. La collaborazione con Martin Scorsese ha cementato la sua immagine di attore intenso, capace di calarsi in personaggi complessi e spesso moralmente ambigui, da Amsterdam Vallon di Gangs of New York al miliardario Howard Hughes in The Aviator, fino al già citato Jordan Belfort. Ogni suo film era un evento, ogni sua interpretazione un magnete per il pubblico.

Eppure, il mercato sta cambiando. Le abitudini di visione sono mutate radicalmente, e la sala cinematografica, un tempo tempio incontrastato dell’esperienza visiva, è ora solo una delle tante opzioni a disposizione dello spettatore, spesso preferita la comodità dello streaming casalingo. Neanche l’aura di DiCaprio, per quanto immensa, è immune a questi mutamenti tellurici. L’articolo de Il Post del 24 settembre 2025, che in origine preannunciava il suo ruolo in Una Battaglia dopo l’altra, ora ci costringe a rileggere quella “battaglia dopo l’altra” non solo come una descrizione della sua selezione di ruoli, ma come una metafora della lotta che il cinema d’autore, persino quello stellare, deve affrontare per conquistare il pubblico in sala.

L’apporto di DiCaprio a un progetto come quello di Anderson è sempre stato più di una semplice presenza; è una fusione di visioni, un incontro tra una performance camaleontica e una regia intransigente. Ma se anche questa sinergia non basta, significa che la crisi del botteghino ha radici più profonde di quanto si possa immaginare. Non è solo questione di film “difficili” o “di nicchia”; è un problema sistemico che tocca le grandi produzioni con ambizioni autoriali. Se persino la star più affidabile non riesce a smuovere le masse, allora forse è il modello stesso di distribuzione e fruizione cinematografica a dover essere ripensato radicalmente. È un segnale che le vecchie regole del gioco sono obsolete, e che il “potere di attrazione” delle star è in fase di ridefinizione.

Paul Thomas Anderson è un autore. Punto. La sua filmografia è un corpus coerente e audace, un’esplorazione incessante dell’animo umano nelle sue sfaccettature più oscure e complesse. Da Boogie Nights a Magnolia, da Il petroliere a The Master, fino a Licorice Pizza, Anderson ha plasmato un linguaggio visivo e narrativo riconoscibile, capace di muoversi tra epica e intimismo con una padronanza rara. La critica lo osanna, i cinefili lo venerano, e ogni suo nuovo film è atteso come un evento.

Eppure il successo di critica non sempre si traduce in successo commerciale. La sua filmografia, pur acclamata, ha spesso faticato a raggiungere un pubblico vasto. Il suo è un cinema che richiede pazienza, attenzione, una certa predisposizione alla complessità. Non è intrattenimento usa e getta, ma piuttosto un’esperienza immersiva che chiede allo spettatore di investire emotivamente e intellettualmente.

Se Una Battaglia dopo l’altra sta faticando al botteghino nonostante la presenza di DiCaprio e l’entusiasmo iniziale, significa che il “marchio PTA” fatica a sfondare oltre la cerchia degli estimatori più fedeli. E questo è un problema. Un regista del suo calibro, con la sua visione e la sua intransigenza, ha bisogno di spazi e risorse per continuare a creare. La dichiarazione di Anderson sull’affinità con Dottor Stranamore non è solo una citazione colta; è un indizio sulla natura stessa del suo cinema, spesso graffiante, critico, talvolta pessimista sulla condizione umana. Kubrick, con la sua satira lucida e spietata, ha avuto anch’egli un rapporto complesso con il grande pubblico, ma era un’altra epoca. Oggi, un film che dialoga con la profondità e l’ironia amara di Dottor Stranamore fatica a trovare il suo spazio in un panorama dominato da blockbuster e intrattenimento più leggero.

È un destino beffardo per un autore che non ha mai smesso di interrogare le grandi questioni del nostro tempo. L’accoglienza di pubblico e critica alle prime proiezioni è spesso un’onda di entusiasmo che si propaga tra gli addetti ai lavori e i festival, ma che non sempre si traduce in un passaparola abbastanza potente da raggiungere il grande pubblico. Il “successo” di un film, oggi più che mai, è una metrica complessa, che va oltre i semplici incassi del primo weekend.

La difficoltà di Una Battaglia dopo l’altra al botteghino non è un caso isolato, ma l’ennesimo sintomo di una tendenza preoccupante. La crisi non è solo legata alla pandemia o all’ascesa dello streaming; è un fenomeno più profondo, che riguarda la capacità del cinema d’autore di farsi strada in un ecosistema mediatico saturo. Se persino la combinazione DiCaprio-Anderson non riesce a riempire le sale, allora forse siamo di fronte a un vero e proprio spartiacque.

Questo non significa che film come Una Battaglia dopo l’altra siano destinati all’oblio. Anzi, la loro vita potrebbe essere più lunga e fruttuosa sulle piattaforme digitali, dove un pubblico più attento e meno vincolato agli orari di proiezione potrebbe scoprirli e apprezzarli. Ma la sala, con il suo rito collettivo, con la sua capacità di trasformare un film in un evento culturale, è un’altra cosa. E la sua lenta agonia, o per lo meno, la sua progressiva marginalizzazione per certi tipi di cinema, è una perdita che non possiamo ignorare.

Il paradosso di un film osannato che non incassa è un monito per l’industria: i vecchi modelli sono in crisi, e l’innovazione non può limitarsi alla sola tecnologia o alle piattaforme. Deve riguardare anche il modo in cui i film vengono pensati, prodotti, distribuiti e, soprattutto, proposti al pubblico. La “battaglia” è su più fronti, e per vincerla non basterà più il solo talento di un DiCaprio o la genialità di un Anderson. Servirà una rivoluzione. E forse, proprio come nel Dottor Stranamore di Kubrick, la nostra capacità di non preoccuparci e di amare questa “bomba” di cambiamenti sarà determinante.