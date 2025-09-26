Nel riverbero abbacinante di una Venezia settecentesca, specchio d’acqua e di marmi in perpetua decomposizione, si muove la macchina da presa di Damiano Michieletto, regista d’opera prestato al cinema con l’ardire di chi sa che melodia e immagine sono sorelle, se non gemelle siamesi. Primavera, il suo cimento con la biografia, o meglio, con un frammento incandescente di essa, quella di Antonio Vivaldi, si annuncia non come un biopic compassato, ma come un’immersione febbrile in un mondo di suoni repressi e talenti in sboccio, un universo claustrale che è anche fucina di una rivoluzione musicale. L’Ospedale della Pietà, più che un semplice orfanotrofio per “putte” abbandonate, diviene sotto il suo sguardo un microcosmo pulsante, un laboratorio alchemico dove il genio del Prete Rosso, interpretato da un Michele Riondino febbricitante e carismatico, funge da catalizzatore per l’esplosione artistica di Cecilia (una Tecla Insolia di sorprendente intensità), violinista prodigio e anima narrante di questa sinfonia di speranze e silenzi.

La prima immagine, quasi un incipit letterario, ci getta in medias res: Cecilia, di giorno, è un ingranaggio disciplinato dell’orchestra dell’istituto, il suo archetto una protesi dell’anima che esegue con tecnica impeccabile ma con un cuore ancora sigillato. Di notte, la sua vera natura erompe in un fiume di parole vergate su lettere destinate a una madre fantasma, un’assenza che è la nota dolente su cui si accorda tutta la sua esistenza. Questa dicotomia tra l’esecuzione pubblica e la confessione privata è la chiave di volta del film, un dualismo che Michieletto esplora con un’acutezza quasi psicanalitica. La musica, per queste ragazze, non è solo un’arte o un passatempo; è l’unica via di fuga da un destino segnato, un linguaggio per articolare l’inarticolabile, per gridare un’identità altrimenti negata. È qui che il film si smarca dalla semplice agiografia, per avventurarsi nei territori più impervi del Bildungsroman al femminile, dove la formazione non è solo artistica, ma esistenziale.

L’arrivo di Antonio Vivaldi è l’elemento perturbatore, la “primavera” che dà il titolo al film e che scompagina le geometrie ordinate e repressive dell’orfanotrofio. Michieletto ce lo presenta non come il monumento di marmo che la storia ci ha consegnato, ma come un uomo di carne, sangue e contraddizioni. Il Vivaldi di Riondino è un febbrile Prometeo, un sacerdote che ha più familiarità con il furore della creazione che con i dogmi della fede, un uomo afflitto da un’asma che è metafora di un’inquietudine spirituale, di un’incapacità di trovare pace nel mondo com’è. Il suo rapporto con le “figlie di choro” non è quello di un semplice insegnante, ma di un demiurgo che, nel plasmare il talento altrui, cerca di dare forma al proprio caos interiore. La sua pedagogia è eretica, fondata sull’idea che la musica debba scaturire dalle viscere, dalle emozioni più violente, un concetto rivoluzionario in un’epoca in cui la tecnica era tutto e l’espressione individuale un peccato d’orgoglio. È quasi un precursore dello Sturm und Drang, un romantico ante litteram perso tra i canali di una Serenissima che inizia a mostrare le prime crepe del suo splendore.

Il parallelismo con l’Amadeus di Miloš Forman, faro ineludibile per chiunque si avventuri nel biopic musicale, è tanto evidente quanto, per certi versi, fuorviante. Se Forman orchestrava un grandioso duello tra il genio divino e la mediocrità umana, incarnati da Mozart e Salieri, Michieletto sceglie una via più intima, più sussurrata. La lotta qui non è contro un rivale esterno, ma contro i demoni interiori e le costrizioni di una società patriarcale e bigotta. Il “nemico” di Cecilia non è un altro musicista, ma il silenzio impostole dalla sua condizione di orfana e di donna. Il suo Salieri è il mondo stesso, un mondo che ammira la sua abilità ma le nega la possibilità di essere un’autrice, una creatrice a pieno titolo. Vivaldi, in questo senso, è più un Virgilio che un antagonista, una guida che la conduce attraverso i gironi infernali della tecnica per mostrarle il paradiso della libera espressione. La scena in cui la spinge a improvvisare, a “dimenticare lo spartito” per trovare la “sua” musica, è il cuore pulsante del film, un momento di liberazione che ha la potenza di un rito iniziatico.

Michieletto, provenendo dal teatro d’opera, porta con sé una sensibilità visiva che trasforma l’Ospedale della Pietà in un palcoscenico. Gli spazi sono angusti, quasi claustrofobici, illuminati da una luce caravaggesca che ritaglia i volti dall’oscurità, sottolineando la tensione tra la reclusione fisica e l’anelito alla libertà spirituale. La fotografia di Luca Bigazzi, non a caso collaboratore di Sorrentino, non si limita a descrivere, ma interpreta, dipingendo con la luce gli stati d’animo dei personaggi. I corridoi umidi, le celle spartane, il salone delle prove dove la polvere danza nei raggi di sole, tutto contribuisce a creare un’atmosfera sospesa tra il sogno e l’incubo, un limbo in cui queste giovani anime attendono un segnale, una rivelazione. La Venezia che si intravede dalle grate delle finestre non è la città da cartolina, ma un labirinto d’acqua e nebbia, un’entità quasi ostile che le tiene prigioniere. È una scelta estetica che ricorda certi interni di Pietro Longhi, ma privati della loro componente aneddotica e caricati di un peso esistenziale che li avvicina più a un Francis Bacon che a un vedutista del Settecento.

Il cast di supporto è un coro greco che amplifica le tensioni della narrazione. Andrea Pennacchi, nel ruolo del priore dell’orfanotrofio, incarna l’autorità ottusa e conservatrice, un uomo che teme la musica di Vivaldi non per ragioni estetiche, ma perché la percepisce come una forza sovversiva, capace di risvegliare nelle ragazze desideri e ambizioni che mal si conciliano con il loro ruolo di “serve di Dio”. È l’emblema di un potere che diffida del talento perché non può controllarlo. Stefano Accorsi, in un cammeo quasi mefistofelico nei panni di un nobile mecenate, rappresenta l’altra faccia della medaglia: il mondo esterno, l’alta società veneziana che si diletta con la musica delle orfane come si farebbe con un oggetto esotico, affascinata dal virtuosismo ma incapace di comprenderne la profonda, disperata umanità. È un mondo di maschere, di apparenze, dove l’arte rischia di diventare merce, intrattenimento per annoiati patrizi. Il contrasto tra la sincerità brutale della musica che nasce tra le mura della Pietà e la superficialità con cui viene consumata all’esterno è uno dei temi più interessanti del film.

Ma è nel rapporto tra Cecilia e Vivaldi che Primavera trova la sua ragione d’essere più profonda. Non è una storia d’amore convenzionale, ma un complesso intreccio di proiezioni, identificazioni e reciproche fascinazioni. Cecilia vede in Vivaldi non solo un maestro, ma una figura paterna, un confessore, l’unico in grado di comprendere il tumulto che ha dentro. Lui, a sua volta, vede in lei non solo un’allieva di talento, ma lo specchio della propria irrequietezza, l’incarnazione di quella purezza espressiva che lui stesso persegue ossessivamente. C’è una tensione quasi erotica nel modo in cui i loro sguardi si incrociano durante le lezioni, nel modo in cui le loro mani si sfiorano sull’archetto, ma è un erotismo sublimato nella musica, un desiderio che trova la sua catarsi non nell’atto fisico, ma nella creazione artistica. Michieletto è abile nel mantenere questo rapporto in un’ambiguità costante, evitando le trappole del sentimentalismo a buon mercato. La loro è un’unione di anime affini, due solitudini che si riconoscono e si potenziano a vicenda.

L’operazione di Michieletto si inserisce in un filone, quello del biopic musicale, che ha spesso oscillato tra la celebrazione acritica e la deconstruction psicanalitica. Da Amadeus a Immortal Beloved su Beethoven, da Shine su David Helfgott a Rocketman su Elton John, il cinema ha sempre subito il fascino della figura del genio tormentato. Primavera, però, cerca una terza via. Non è interessato a smitizzare Vivaldi, né a farne un santino. Il suo obiettivo è più ambizioso: utilizzare la sua figura come una lente per indagare il mistero stesso della creazione artistica. Da dove nasce la musica? Qual è il rapporto tra disciplina e ispirazione, tra tecnica e sentimento? Cosa significa, per un artista, trovare la propria “voce”? Il film non offre risposte facili, ma pone domande, lasciando che siano le note delle Quattro Stagioni a suggerire delle possibili vie. E qui sta la sua forza: nel non essere un film “su” Vivaldi, ma un film “con” Vivaldi, un’opera che cerca di pensare per immagini e suoni, di adottare la struttura stessa di un concerto, con i suoi andanti, i suoi allegri, i suoi adagi struggenti.

L’accuratezza filologica, pur presente nella ricostruzione degli ambienti e dei costumi, è volutamente messa in secondo piano rispetto alla verità emotiva dei personaggi. Michieletto si prende delle libertà, inventa, drammatizza, ma lo fa con un obiettivo preciso: rendere universale una storia particolare. La condizione delle orfane della Pietà diventa così una metafora della condizione di ogni artista che lotta per esprimersi in un mondo che preferirebbe il silenzio, o al massimo un rumore di fondo gradevole e inoffensivo. La battaglia di Cecilia per scrivere la propria musica, per non essere solo un’interprete ma un’autrice, è la battaglia di tutte le donne a cui la storia ha negato il diritto di parola, il cui talento è stato sfruttato, ammirato, ma raramente riconosciuto nella sua piena dignità creativa.

Forse, il limite del film, se proprio se ne vuole trovare uno, risiede in una certa tendenza all’enfasi, in un compiacimento estetico che a tratti rischia di diventare maniera. La bellezza abbacinante di certe inquadrature, la perfezione formale della messa in scena, a volte sembrano quasi soffocare la materia incandescente che il film maneggia. È come se il regista, innamorato della propria abilità compositiva, esitasse a sporcarsi le mani fino in fondo con la sporcizia, il sudore, la disperazione dei suoi personaggi. Ma è un peccato veniale, un eccesso di zelo che non inficia la potenza complessiva dell’opera. Primavera rimane un film coraggioso, intellettualmente stimolante e visivamente sontuoso. Un’opera che, come la musica del suo protagonista, sa essere al tempo stesso complessa e immediata, cerebrale e viscerale. E che ci lascia con una domanda tanto semplice quanto vertiginosa: quante Cecilia, quante musiciste, quante artiste la cui voce è andata perduta, la cui “primavera” non è mai riuscita a sbocciare, si nascondono tra le pieghe della storia? Un interrogativo che risuona a lungo, anche dopo che le luci in sala si sono riaccese e le ultime note di Vivaldi si sono spente.