God save the Moon, un giretto nel cinema british – Decima puntata (09/01/2015) – Viaggio Nella Luna

La decima puntata della seconda stagione di Viaggio nella Luna, una trasmissione radiofonica di cinema in onda ogni venerdì dalle 22 alle 24 su Regina Web Radio.

In questa puntata dal titolo “God save the Moon, un giretto nel cinema british” la truppa di VnL compie un ampio periplo lungo i meandri dei brit movies e di tutto ciò che la Terra di Albione ci può offrire in campo cinematografico.

Alcuni dei film presi in esame durante la puntata:

Il Cuoco, il Ladro, sua Moglie e l’Amante (1989) di Peter Greenaway

Billy il Bugiardo (1963) di John Schlesinger

This is England (2006) di Shane Meadows

Il Terzo Uomo (1949) di Carol Reed

A venire in soccorso in questo difficile compito ermeneutico ancora una volta è l’esimio professor Ubaldo Chiodini, uno dei massimi studiosi italiani della scena inglese tout court. Chiodini avrà modo, durante la trasmissione, di raccontare aneddoti, trivia, e percorsi critici riguardanti la poetica e le tematiche legate al cinema inglese. Cogliamo l’occasione per ringraziarlo per la sua disponibilità. In studio anche la segretaria del professore, Sofia Maiani, che introduce una nuova rubrica nel palinsesto sconclusionato di Vnl: “Momenti da Parrucchiera”, una rivista di cine-gossip che delizierà gli ascoltatori con aneddoti pruriginosi e fatti degni di una soap opera di quarta mano.

In studio conducono Marco Belemmi, Francesco Morosini Alessandro Nunziata, Lorenzo Scappini. Buon Ascolto.

Ospiti speciali: Ubaldo Chiodini, Sofia Maiani.

