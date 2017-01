La fortezza dello Spielberg: il regista che incarna Hollywood – 17esima puntata (10/04/2015) – Viaggio nella Luna

La diciassettesima puntata della seconda stagione di Viaggio nella Luna, una trasmissione radiofonica di cinema in onda ogni venerdì dalle 22 alle 24 su Regina Web Radio.

In questa puntata dal titolo “La fortezza dello Spielberg: il regista che incarna Hollywood” la truppa di VnL si prende cura di un regista che ha fatto e che fa la storia del cinema odierno: Steven Spielberg. Come ha scritto il buon Federico Minguzzi nella locandina della puntata la domanda fondamentale è la seguente: Spielberg è un maestro Jedi o un signore dei Sith? I quattro di VnL (orfani del Minguzzi) tenteranno di dare una risposta a questo basilare quesito avvalendosi della Forza di Celluloide che scorre potente nelle loro vene. Analizzeranno, nel corso della puntata, i film cardinali del buon Steven tentando di rintracciarvi un anelito d’Arte o una parvenza di serialità creativa, cosa davvero non peregrina perchè il Nostro ne ha fatti di film belli assai che ci si perde solo la testa ad enumerarli. In particolare si sono presi in esame i seguenti film:

– Duel

– Jurassic Park

– Incontri ravvicinati del Terzo Tipo

– I Predatori dell’Arca perduta

– Amistad

In studio conducono Marco Belemmi, Francesco Morosini, Lorenzo Scappini e Alessandro Nunziata. Buon Ascolto.

