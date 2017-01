L’Arte di Charlie Chaplin, una vita consacrata al Cinema – Nona puntata (19/12/2014) – Viaggio Nella Luna

La nona puntata della seconda stagione di Viaggio nella Luna, una trasmissione radiofonica di cinema in onda ogni venerdì dalle 22 alle 24 su Regina Web Radio.

In questa puntata dal titolo “L’Arte di Charlie Chaplin, una vita consacrata al Cinema” si ripercorrono le tappe fondamentali di una vita intessuta di sogni di celluloide. Chaplin uomo di cinema è un punto cardinale imprescindibile per tutti coloro che abbiano a che fare con la settima arte. Attraverso i suoi film più celebri si cerca di delineare la poetica, la visione del mondo attraverso il filtro dell’arte, il percorso speculativo rivoluzionario che cambierà per sempre le finalità espressive di questo mezzo di comunicazione. Con Chaplin il Cinema assurge ad arte e prende coscienza della sua bellezza attraverso un’Estetica forgiata dal nulla.

I film presi in esame durante la puntata:

Il Monello (1921)

La Febbre dell’Oro (1925)

Tempi Moderni (1936)

Il Grande Dittatore (1940)

Monsieur Verdoux (1947)

A venire in soccorso in questo difficile periplo il professor Ubaldo Chiodini, uno dei massimi studiosi italiani di Charlie Chaplin, amico personale dell’artista e mirabile critico delle sue opere. Chiodini avrà modo, durante la trasmissione, di raccontare aneddoti, trivia, e percorsi critici riguardanti la poetica di questo immenso artista. Cogliamo l’occasione per ringraziarlo ancora una volta per la sua disponibilità, gentilezza, e anche forse per la fiera acrimonia con cui difende strenuamente il suo mentore (e Nemesi) Charlie Chaplin. Ubaldo Chiodini rimane davvero un valore aggiunto a questa trattazione chapliniana rendendola sicuramente uno strumento ermeneutico capitale con il quale scardinarne la poetica e restituire al mondo l’artista denudato di ogni orpello: un’icona levigata di Puro Cinema. Grazie ancora professor Chiodini.

In studio conducono Marco Belemmi, Francesco Morosini Alessandro Nunziata, Lorenzo Scappini. Buon Ascolto.

Ospiti speciali: Ubaldo Chiodini, Carlo Masini.

