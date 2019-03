Ripercorrendo la carriera di un magistrale attore come Bruno Ganz non si può non avvertire una fitta al cuore per il Grande Vuoto che ha lasciato dietro di sè dopo la sua scomparsa. Un attore versatile, intelligente, con un tono d’ombra nella sua postura che gli conferiva un fascino lunare.

Se ne va con lui uno dei grandi attori mitteleuropei che hanno fatto la Storia del Cinema, che hanno saputo infiltrare dentro lo spettatore una congerie di emozioni, una moltitudine di sapori che solo un grande attore sa donare. I ragazzi di Viaggio nella Luna riguardano al passato cercando di portare agli ascoltatori la grana, la cifra stilistica di questo splendido artista.

Nella seconda parte della Trasmissione si parla invece di Notte degli Oscar con l’elenco delle Nominations e qualche inferenza sui possibili vincitori. Qui di seguito l’elenco completo delle Nominations con in grassetto i vincitori delle varie sezioni. Buon Ascolto!

Miglior film

Green Book – Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly e Nick Vallelonga

A Star Is Born – Bill Gerber, Bradley Cooper e Lynette Howell Taylor

Black Panther – Kevin Feige

BlacKkKlansman – Sean McKittrick, Jason Blum, Raymond Mansfield, Jordan Peele e Spike Lee

Bohemian Rhapsody – Graham King

La favorita (The Favourite) – Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday e Yorgos Lanthimos

Roma – Gabriela Rodríguez e Alfonso Cuarón

Vice – L’uomo nell’ombra (Vice) – Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Adam McKay e Kevin J. Messick



Migliore regia

Alfonso Cuarón – Roma

Yorgos Lanthimos – La favorita (The Favourite)

Spike Lee – BlacKkKlansman

Adam McKay – Vice – L’uomo nell’ombra (Vice)

Paweł Pawlikowski – Cold War (Zimna wojna)



Migliore attore protagonista

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Christian Bale – Vice – L’uomo nell’ombra (Vice)

Bradley Cooper – A Star Is Born

Willem Dafoe – Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità (At Eternity’s Gate)

Viggo Mortensen – Green Book



Migliore attrice protagonista

Olivia Colman – La favorita (The Favourite)

Yalitza Aparicio – Roma

Glenn Close – The Wife – Vivere nell’ombra (The Wife)

Lady Gaga – A Star Is Born

Melissa McCarthy – Copia originale (Can You Ever Forgive Me?)



Migliore attore non protagonista

Mahershala Ali – Green Book

Adam Driver – BlacKkKlansman

Sam Elliott – A Star Is Born

Richard E. Grant – Copia originale (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell – Vice – L’uomo nell’ombra (Vice)



Migliore attrice non protagonista

Regina King – Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk)

Amy Adams – Vice – L’uomo nell’ombra (Vice)

Marina de Tavira – Roma

Emma Stone – La favorita (The Favourite)

Rachel Weisz – La favorita (The Favourite)



Migliore sceneggiatura originale

Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly – Green Book

Deborah Davis e Tony McNamara – La favorita (The Favourite)

Paul Schrader – First Reformed – La creazione a rischio (First Reformed)

Alfonso Cuarón – Roma

Adam McKay – Vice – L’uomo nell’ombra (Vice)



Migliore sceneggiatura non originale

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee – BlacKkKlansman

Joel ed Ethan Coen – La ballata di Buster Scruggs (The Ballad of Buster Scruggs)

Nicole Holofcener e Jeff Whitty – Copia originale (Can You Ever Forgive Me?)

Barry Jenkins – Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk)

Eric Roth, Bradley Cooper e Will Fetters – A Star Is Born



Miglior film straniero

Roma, regia di Alfonso Cuarón (Messico)

Un affare di famiglia (万引き家族 Manbiki kazoku?), regia di Hirokazu Kore’eda (Giappone)

Cafarnao (کفرناحوم), regia di Nadine Labaki (Libano)

Cold War (Zimna wojna), regia di Paweł Pawlikowski (Polonia)

Opera senza autore (Werk ohne Autor), regia di Florian Henckel von Donnersmarck (Germania)



Miglior film d’animazione

Spider-Man – Un nuovo universo (Spider-Man – Into the Spider Verse), regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman

Gli Incredibili 2 (Incredibles 2), regia di Brad Bird

Ralph spacca Internet (Ralph Breaks the Internet), regia di Phil Johnston e Rich Moore

Mirai (未来のミライ|Mirai no Mirai), regia di Mamoru Hosoda

L’isola dei cani (Isle of Dogs), regia di Wes Anderson



Migliore fotografia

Alfonso Cuarón – Roma

Łukasz Żal – Cold War (Zimna wojna)

Robbie Ryan – La favorita (The Favourite)

Caleb Deschanel – Opera senza autore (Werk ohne Autor)

Matthew Libatique – A Star Is Born



Migliore scenografia

Hannah Beachler e Jay Hart – Black Panther

Fiona Crombie e Alice Felton – La favorita (The Favourite)

Nathan Crowley e Kathy Lucas – First Man – Il primo uomo (First Man)

John Myhre e Gordon Sim – Il ritorno di Mary Poppins (Mary Poppins Returns)

Eugenio Caballero e Barbara Enriquez – Roma



Miglior montaggio

John Ottman – Bohemian Rhapsody

Barry Alexander Brown – BlacKkKlansman

Yorgos Mavropsaridis – La favorita (The Favourite)

Patrick J. Don Vito – Green Book

Hank Corwin – Vice – L’uomo nell’ombra (Vice)



Migliore colonna sonora

Ludwig Göransson – Black Panther

Terence Blanchard – BlacKkKlansman

Alexandre Desplat – L’isola dei cani (Isle of Dogs)

Marc Shaiman – Il ritorno di Mary Poppins (Mary Poppins Returns)

Nicholas Britell – Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk)



Migliore canzone

Shallow (musica e testi di Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt) – A Star Is Born

All the Stars (musica e testi di Kendrick Lamar, SZA, Sounwave e Al Shux) – Black Panther

I’ll Fight (musica e testi di Diane Warren) – RBG

The Place Where Lost Things Go (musica di Marc Shaiman, testi di Marc Shaiman e Scott Wittman) – Il ritorno di Mary Poppins (Mary Poppins Returns)

When a Cowboy Trades His Spurs for Wings (musica e testi di David Rawlings e Gillian Welch) – La ballata di Buster Scruggs (The ballad of Buster Scruggs)



Migliori effetti speciali

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles e J. D. Schwalm – First Man – Il primo uomo (First Man)

Dan DeLeeuw, Kelly Port, Russell Earl e Dan Sudick – Avengers: Infinity War

Christopher Lawrence, Michael Eames, Theo Jones e Chris Corbould – Ritorno al Bosco dei 100 Acri (Christopher Robin)

Roger Guyett, Grady Cofer, Matthew E. Butler e David Shirk – Ready Player One

Rob Bredow, Patrick Tubach, Neal Scanlan e Dominic Tuohy – Solo: A Star Wars Story



Miglior sonoro

Paul Massey, Tim Cavagin e John Casali – Bohemian Rhapsody

Steve Boeddeker, Brandon Proctor e Peter Devlin – Black Panther

Jon Taylor, Frank A. Montaño, Ai-Ling Lee e Mary H. Ellis – First Man – Il primo uomo (First Man)

Skip Lievsay, Craig Henighan e José Antonio García – Roma

Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder e Steve Morrow – A Star Is Born



Miglior montaggio sonoro

John Warhurst e Nina Hartstone – Bohemian Rhapsody

Benjamin A. Burtt e Steve Boeddeker – Black Panther

Ai-Ling Lee e Mildred Iatrou Morgan – First Man – Il primo uomo (First Man)

Ethan Van der Ryn e Erik Aadahl – A Quiet Place – Un posto tranquillo (A Quiet Place)

Sergio Díaz e Skip Lievsay – Roma



Migliori costumi

Ruth Carter – Black Panther

Mary Zophres – La ballata di Buster Scruggs (The Ballad of Buster Scruggs)

Sandy Powell – La favorita (The Favourite)

Sandy Powell – Il ritorno di Mary Poppins (Mary Poppins Returns)

Alexandra Byrne – Maria regina di Scozia (Mary Queen of Scots)



Miglior trucco e acconciatura

Greg Cannom, Kate Biscoe e Patricia DeHaney – Vice – L’uomo nell’ombra (Vice)

Göran Lundström e Pamela Goldammer – Border – Creature di confine (Border)

Jenny Shircore, Marc Pilcher e Jessica Brooks – Maria regina di Scozia (Mary Queen of Scots)



Miglior documentario

Free Solo, regia di Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi

Hale County This Morning, This Evening, regia di RaMell Ross

Minding the Gap, regia di Bing Liu

Of Fathers and Sons, regia di Talal Derki

RBG, regia di Betsy West e Julie Cohen