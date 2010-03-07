Vera Farmiga e Patrick Wilson, due pilastri del cinema horror contemporaneo, tornano a vestire i panni degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren in “The Conjuring – Il rito finale”, diretto da Michael Chaves. Una scelta, quella di Chaves, che suscita curiosità, considerando la sua filmografia precedente, forse meno incline ai toni classici del terrore domestico che caratterizzano il franchise Conjuring. Il film si apre, a quanto pare, cinque anni dopo il caso di Arne Johnson, un epilogo che lascia intendere un respiro lungo e ponderato, una sorta di quiete dopo la tempesta. Questa quiete, però, è solo apparente. L’immagine di una coppia di investigatori stanchi, che abbandona le indagini per dedicarsi al mondo accademico, evoca una certa malinconia, quasi un requiem per un’epoca d’oro del paranormale, prima che la professione si trasformi in un semplice lavoro.

La sinossi, a prima vista sobria, nasconde una complessità intrigante. L’idea stessa di un “ultimo caso” suggerisce una sorta di testamento spirituale, un’ultima incursione nel regno delle ombre prima del definitivo tramonto. Ricorda, in un certo senso, il finale di molti western classici, dove il pistolero stanco, prossimo al ritiro, accetta un’ultima sfida. La scelta del caso Smurl, con la sua promessa di un’entità sovrannaturale che infesta la casa, pone immediatamente l’accento sulla natura intrinseca dell’horror: la violazione dello spazio domestico, del santuario privato, dove il terrore si insinua silenziosamente, come un ospite indesiderato che si insidia tra le mura di casa. Questo non è solo un horror soprannaturale, ma una riflessione sul peso della storia e della memoria.

La presenza di Mia Tomlinson e Ben Hardy nel cast principale aggiunge un ulteriore elemento di interesse. Tomlinson, con la sua capacità di creare personaggi fragili e vulnerabili, potrebbe rappresentare il perfetto contraltare alla solidità apparente dei Warren. Hardy, invece, con la sua aura di ambiguo mistero, potrebbe conferire una complessità inaspettata al personaggio di Jack Smurl. Si tratta, in definitiva, di una composizione di interpreti che suggerisce un’opera di sfumature, più vicina alla complessità psicologica di un film come “The Haunting” di Robert Wise, piuttosto che al puro shock visivo.

La scelta di tornare su un caso dopo un periodo di pausa, di abbandonare il palcoscenico per poi riapparire ancora una volta, può essere letta come una metafora della stessa carriera cinematografica. Il franchise Conjuring ha raggiunto un apice di popolarità e ora si trova di fronte a una scelta critica: continuare o ritirarsi dignitosamente. Questo “rito finale”, quindi, potrebbe essere anche il rito di passaggio per una nuova fase, una transizione verso una nuova estetica, una rinnovata sensibilità nell’approccio al genere horror. L’ombra di James Wan, regista dei primi capitoli, si staglia inevitabilmente sul progetto, ma la possibilità di un’impronta autoriale di Chaves è un aspetto cruciale per l’interesse verso il film.

Perché, quindi, dovremmo andare a vedere “The Conjuring – Il rito finale”? Perché rappresenta una potenziale riflessione sul genere stesso, una meta-narrazione sul ciclo vitale di un franchise di successo. È una sfida, una scommessa, un tentativo di reinventare la formula del successo senza snaturarla. È un film che, a giudicare dalla sinossi, non si limita a offrire spaventi a buon mercato, ma cerca di esplorare le dinamiche psicologiche e le implicazioni emotive del terrore soprannaturale, trasformandolo in un’esperienza più ricca e complessa. La presenza di Farmiga e Wilson, poi, garantisce una certa qualità interpretativa, un livello di performance che eleva l’opera al di sopra della semplice pellicola di genere.

L’ombra del “caso Arne Johnson” che aleggia sullo sfondo è un elemento narrativo non da poco. Rappresenta il peso del passato, il bagaglio di esperienze che i Warren si portano dietro. Questo elemento crea una trama in cui la suspense si unisce a un’atmosfera cupa e malinconica. È come se i protagonisti non combattessero solo contro un’entità sovrannaturale, ma anche contro le proprie paure, contro i propri limiti, contro il tempo che passa. In questo senso, il film potrebbe diventare una sorta di metafora sulla lotta contro l’oblio, un tentativo di imprimere nella memoria collettiva una serie di avvenimenti e un’esperienza umana.

L’inquietudine che pervade l’opera è palpabile: l’idea di una casa infestata da un’entità, quella sensazione di violazione della privacy, la vulnerabilità degli abitanti… tutti elementi capaci di creare un’angoscia sottile, profonda e persistente, una di quelle che si insinuano sotto pelle. Non si tratta di un semplice horror, ma di un’indagine sull’animo umano, sul modo in cui affrontiamo le nostre paure più profonde, confrontandoci con l’ignoto, l’incomprensibile e il misterioso.

In conclusione, “The Conjuring – Il rito finale” promette di essere qualcosa di più di un semplice seguito. Si prospetta come un’opera che, pur rimanendo fedele al canone del genere, si spinge oltre, cercando di esplorare nuove sfaccettature, nuove possibilità. L’arte è un viaggio continuo, un’avventura di scoperta, e questo film sembra disposto ad affrontare il viaggio con coraggio, e non per forza limitandosi a spaventare, ma a lasciarci riflessioni sul mistero, la paura e il confine sottile tra realtà e immaginazione.