The Rip è un pugno nello stomaco, una scarica di adrenalina e sudore, un film che odora di polvere da sparo, ozono e disperazione. Carnahan, un autore che ha fatto della mascolinità ferita e dei codici d’onore la sua cifra stilistica, torna alle origini del suo cinema più potente, quello di Narc, per regalarci un thriller criminale che è al contempo un’opera di una purezza quasi classica e di una modernità spietata.

La premessa è un archetipo del genere, un innesco di una semplicità quasi mitologica. Un gruppo di poliziotti di una squadra speciale di Miami, un branco di lupi legati da anni di operazioni ad alto rischio, scopre durante un raid una scorta di milioni di dollari in contanti, denaro sporco senza un proprietario rintracciabile. La tentazione è immediata, la decisione quasi istantanea: tenere il denaro, “the rip”, il colpo che può cambiare la vita. Ma quella che sembra una soluzione si trasforma immediatamente in una maledizione. La notizia dell’enorme sequestro, anche se tenuta nascosta, inizia a trapelare. Estranei—informatori, criminali rivali, forse anche i loro stessi colleghi—si fanno avanti, e il gruppo, un tempo unito da una fiducia cieca, inizia a essere divorato dall’interno dal tarlo del sospetto. La domanda non è più “come spenderemo i soldi?”, ma “di chi posso fidarmi?”.

Questo film è la summa e al contempo l’evoluzione del cinema di Joe Carnahan. Ritroviamo la sua regia muscolare e cinetica, una macchina da presa a mano che si attacca ai personaggi, che ne condivide il respiro affannoso e la paranoia crescente. La sua Miami non è la metropoli patinata e cool di Michael Mann. È una giungla di cemento umida e appiccicosa, un luogo dove il sole accecante non illumina, ma opprime, e dove il ronzio costante dei condizionatori è la colonna sonora di un’ansia perenne. Ma se in opere come Smokin’ Aces la sua regia si compiaceva di un caos quasi barocco, qui torna alla disciplina e al rigore del suo esordio, Narc. E se in The Grey la minaccia era esterna, un branco di lupi in una natura ostile, qui Carnahan compie l’operazione più matura e terrificante: il branco di lupi sono i protagonisti stessi, e l’abisso non è una landa innevata, ma il vuoto che si apre tra di loro.

Il parallelismo più potente e necessario, quello che eleva il film da ottimo thriller a capolavoro universale, è con un testo sacro del cinema americano: Il tesoro della Sierra Madre di John Huston. The Rip è, a tutti gli effetti, la sua reincarnazione moderna. Lì, tre uomini trovavano l’oro sulle montagne messicane; qui, un gruppo di poliziotti trova il denaro in un magazzino di Miami. Ma la malattia che li contagia è la stessa. Non è la violenza del mondo esterno a distruggerli, ma il veleno della paranoia che si iniettano a vicenda. Ogni sguardo diventa un’accusa, ogni silenzio una cospirazione. Carnahan, come Huston, è magistrale nel mostrare come la ricchezza, invece di liberare, imprigioni, trasformando degli alleati in nemici mortali. È un’indagine senza tempo sulla natura corruttibile dell’animo umano, sulla facilità con cui la lealtà si dissolve di fronte alla promessa della ricchezza.

Ma se l’influenza di Huston è tematica, quella di un altro maestro, William Friedkin, è stilistica. The Rip condivide con opere come Il braccio violento della legge o Vivere e morire a Los Angeles la stessa estetica documentaristica e anti-eroica. I suoi poliziotti non sono eroi senza macchia. Sono uomini fallibili, violenti, che parlano un gergo sboccato e credibile, e la cui morale è costantemente messa alla prova. Carnahan, come Friedkin, è interessato a mostrare il “lavoro” della polizia e del crimine nella sua realtà più sporca e meno affascinante, dove un’operazione di sorveglianza è fatta di ore di noia mortale interrotte da esplosioni di violenza caotica e sgraziata.

Il film è sostenuto da un cast in stato di grazia, un ensemble di attori che incarnano perfettamente la mascolinità stanca e nervosa richiesta dal regista. La sceneggiatura è un capolavoro di dialogo, un fiume di battute taglienti, insulti e confessioni sussurrate che ricorda la tradizione del grande romanzo criminale americano, ma con un’energia e una volgarità tutte contemporanee. La vera forza del film, però, sta nel modo in cui costruisce la sua tensione. Non attraverso grandi colpi di scena, ma attraverso una lenta e inesorabile erosione della fiducia. La suspense non è “chi li attaccherà dall’esterno?”, ma “chi sarà il primo a tradire dall’interno?”.

Se volessimo azzardare un’analogia più obliqua, potremmo dire che la storia ha la struttura di una tragedia giacobita come quelle di John Webster. È un dramma di corte ambientato in un distretto di polizia, dove un gruppo di “re” autoproclamati, dopo aver conquistato il tesoro, viene distrutto da una spirale di tradimenti, vendette e follia. Il denaro non è solo denaro, è il frutto proibito, il potere che, una volta assaggiato, corrompe in modo assoluto. In conclusione, The Rip è un’opera di una coerenza e di una potenza quasi classiche. È un film che, pur essendo un thriller adrenalinico, si prende il tempo di scavare nella psicologia dei suoi personaggi, di esplorare temi come l’onore, la lealtà e la natura illusoria del sogno americano. Joe Carnahan usa la storia di un crimine per raccontarci una verità più grande: che la ricchezza più difficile da conservare non è quella chiusa in una valigia, ma la fiducia di un amico.