Un’eco di The Tree of Life di Terrence Malick, ma con l’intensità intima di un dramma familiare arabo: così potremmo definire Tutto quello che resta di te di Cherien Dabis, un’opera che scava a fondo nelle crepe del tempo, mostrandoci la resilienza di una famiglia come una pianta che si adatta, si piega, ma non si spezza sotto la tempesta di un trauma ereditario.

La regia di Dabis, nota anche per la sua abilità nel dipingere ritratti femminili complessi, qui si concentra sulla tessitura di una saga multigenerazionale, un affresco dipinto con le sfumature delicate e potenti della memoria. Non è solo una storia di sofferenza, ma anche di una lotta costante per la crescita personale, un viaggio lungo decenni che si snoda come un fiume sinuoso, talvolta placido, altre volte impetuoso, ma sempre con la forza inarrestabile dell’acqua che scorre.

Il cast principale, guidato dalla stessa Dabis, Saleh Bakri e Maria Zreik, regala un’interpretazione di rara intensità. È come se ogni attore fosse un tassello di un mosaico, contribuendo a formare un’immagine completa, vibrante e complessa. Bakri, con la sua presenza scenica magnetica, ci ricorda i grandi attori del cinema arabo, eredi di una tradizione ricca di sfumature e sottigliezze, mentre Zreik, con la sua espressività, dona al racconto una profondità emotiva che lascia il segno.

La scelta di una narrazione multigenerazionale non è solo un espediente narrativo, ma un elemento strutturale fondamentale per comprendere la portata del trauma. È come osservare un albero genealogico, dove ogni ramo rappresenta una generazione che lotta con l’eredità del passato, cercando di liberarsi dalle sue catene, di costruire un futuro diverso. Questo ricorda il concetto di memoria collettiva, di come il passato, anche se doloroso, continui a plasmare il presente e a influenzare il futuro.

La potenza di Tutto quello che resta di te non risiede nella spettacolarità, ma nella sua capacità di evocare emozioni profonde e universali. Non è un film che si guarda, ma che si *vive*. È un’esperienza sensoriale e emotiva che rimane impressa nella memoria a lungo dopo che i titoli di coda sono scorsi. Ricorda, in questo senso, la delicatezza di alcuni film di Asghar Farhadi, ma con una particolare attenzione alla dimensione temporale, quasi come un flusso di coscienza che attraversa generazioni.

Certo, alcuni potrebbero accusarlo di un ritmo lento, di una mancanza di azione frenetica. Ma questo è proprio il suo punto di forza. La lentezza è necessaria per assorbire l’intensità emotiva del racconto, per comprendere la complessità dei personaggi, per apprezzare la bellezza delle sfumature. È un film da gustare con calma, da assaporare come un buon vino, lasciandosi trasportare dalla corrente del racconto.

Se dovessimo trovare un paragone letterario, Tutto quello che resta di te sarebbe una lunga poesia, un’opera lirica che scava a fondo nell’animo umano, mostrando la sua fragilità e la sua forza, la sua capacità di resistere, di crescere, di reinventarsi. È un’opera che lascia il segno, che spinge a riflettere sul peso del passato, sul valore della resilienza, sulla capacità di guarire e di andare avanti.

In definitiva, Tutto quello che resta di te è un film che merita di essere visto, non solo per l’eccellente lavoro del cast e della regista, ma anche per la sua capacità di raccontare una storia universale con una sensibilità rara e profonda. È un film che entra nell’anima, che lascia un’eco profonda e duratura, un’opera che si aggiudica un posto di rilievo nella storia del cinema contemporaneo, una pietra miliare del racconto familiare introspettivo che esplora le ferite invisibili del tempo, un’opera che si candida autorevolmente ad entrare nel Movie Canon.

Per chi cerca un’esperienza cinematografica intensa, emozionante e profondamente umana, Tutto quello che resta di te è una scelta obbligata. Un’opera che si confronta con il peso dell’eredità familiare e lo fa con una grazia e una profondità che lasciano senza fiato. Un film che va oltre la semplice narrazione, trasformandosi in un’esperienza catartica, un viaggio nell’anima di una famiglia e, più in generale, nell’anima umana.

Andate a vederlo. Non ve ne pentirete.