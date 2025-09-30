Un lucido sogno all’ombra di Kafka: Yorgos Lanthimos e il suo nuovo film

Il cinema d’autore, in un’epoca di algoritmi e franchise infiniti, continua a trovare barlumi di resistenza e innovazione. E quando la notizia riguarda un cineasta del calibro di Yorgos Lanthimos, l’attenzione si fa immediatamente spasmodica. Le voci che circolano, ormai quasi una certezza, parlano di un nuovo, ambizioso progetto per il regista greco: un adattamento di Il Castello di Franz Kafka. Questa scelta non è solo un’incursione in un classico della letteratura mondiale, ma un passo quasi naturale per un autore la cui filmografia è già una disamina acuta e spesso perturbante delle assurdità del potere, della burocrazia e delle dinamiche sociali.

Lanthimos, dopo il successo di critica e pubblico di Povere creature! – con i suoi undici premi Oscar e un’estetica che ha saputo fondere il grottesco con il sublime – si appresta a confrontarsi con un’opera che sembra scritta appositamente per il suo sguardo distopico e il suo umorismo nero. Il fascino dell’annuncio risiede proprio nella perfetta aderenza tra l’universo kafkiano e la sensibilità di Lanthimos. Non si tratta di un semplice incarico, ma di un incontro predestinato, una collisione tra due visioni del mondo che, pur separate da quasi un secolo, condividono una medesima, lucida angoscia esistenziale.

Kafka e Lanthimos: Affinità Elettive nella Burocrazia dell’Assurdo

Il Castello, romanzo incompiuto di Kafka, è un labirinto di attese, frustrazioni e una ricerca incessante di un’autorità inafferrabile. Il protagonista, il geometra K., arriva in un villaggio dominato da un misterioso Castello, convinto di essere stato chiamato per lavoro, ma si scontra con una burocrazia impenetrabile, con funzionari ambigui e regole prive di senso. È la quintessenza dell’alienazione moderna, dell’individuo schiacciato da un sistema che non comprende e che non lo riconosce.

Come potrebbe Lanthimos tradurre tutto questo in immagini? Facile. Il suo cinema è già un’ode all’assurdo sistemico. Pensiamo a Dogtooth (2009), dove una famiglia vive segregata in una villa, con i genitori che inventano una realtà distorta per i figli. È una micro-burocrazia domestica, un piccolo “castello” di regole arbitrarie. O a The Lobster (2015), dove i single sono costretti a trovare un partner entro 45 giorni, pena la trasformazione in animali. Anche qui, un sistema assurdo, apparentemente logico ma profondamente disumano, che regola le vite individuali. E non dimentichiamo Il sacrificio del cervo sacro (2017), con le sue regole morali contorte e la giustizia sommaria imposta da forze invisibili.

In tutti questi film, Lanthimos crea mondi dove la razionalità è sovvertita da logiche interne spietate e inspiegabili. I suoi personaggi sono spesso passivi di fronte a queste dinamiche, o cercano disperatamente di navigare in un mare di regole non scritte che li portano all’annientamento o a compromessi morali inaccettabili. L’estetica fredda, quasi clinica, e la recitazione stilizzata, priva di enfasi emotiva, sono strumenti perfetti per rendere la desolazione e l’impotenza di K. di fronte al Castello.

Il Precedente di “Povere creature!”: Un Ponte Verso l’Impossibile

Il recente trionfo di Povere creature! (2023) offre un precedente cruciale. In quel film, Lanthimos ha saputo creare un mondo visivamente sbalorditivo e bizzarro, una favola gotica che pur nella sua evidente artificialità, toccava corde profonde sulla libertà, l’emancipazione e la scoperta di sé. L’estetica steampunk, il surrealismo visivo, la recitazione oversized ma controllatissima di Emma Stone (che presumibilmente potrebbe tornare anche in questo nuovo progetto, vista la loro ormai consolidata partnership artistica) dimostrano che Lanthimos ha affinato la sua capacità di costruire mondi complessi e stranianti, perfetti per l’atmosfera onirica e allucinatoria de Il Castello.

Il romanzo di Kafka, infatti, non è una narrazione lineare, ma un’esperienza di disorientamento. Lanthimos potrebbe esaltare questo aspetto, trasformando il viaggio di K. in un sogno lucido, dove gli spazi si deformano, i personaggi appaiono e scompaiono come fantasmi, e la realtà stessa è messa in discussione. La fotografia di Robbie Ryan, con cui Lanthimos ha lavorato su La Favorita e Povere creature!, sarebbe perfetta per catturare la fredda bellezza dei paesaggi invernali del romanzo e la claustrofobia degli interni burocratici.

Un Film Senza Tempo per un Pubblico Contemporaneo

L’attualità de Il Castello è innegabile. In un’epoca di burocrazie digitali incomprensibili, di cancel culture che condanna senza appello, di sistemi politici e sociali che sembrano sempre più alienanti, il romanzo di Kafka risuona con una forza rinnovata. Lanthimos, con la sua capacità di creare allegorie pungenti, potrebbe trasformare questo classico in un commento tagliente sulla società contemporanea. Il Castello non sarebbe solo un’immagine letteraria, ma il simbolo di ogni potere inaccessibile, di ogni sistema che ci intrappola in una rete di regole assurde.

Il pubblico di oggi, abituato a narrativedi disorientamento e mind-bending, potrebbe accogliere con entusiasmo un’opera così concepita. Non si tratterebbe di un film “difficile” nel senso tradizionale, ma di un’esperienza che sfida le aspettative, che invita alla riflessione, che lascia un retrogusto di inquietudine. E questo è esattamente ciò che il cinema d’autore dovrebbe fare: scuotere, provocare, offrire prospettive inedite.

Lanthimos non è mai stato un regista che si accontenta di seguire le orme. Ogni suo film è un’esplorazione, un tentativo di spingere i confini del linguaggio cinematografico. La notizia di un suo adattamento de Il Castello non è solo una curiosità; è un evento, un possibile spartiacque per il cinema d’autore. È la promessa di un’opera che, pur attingendo a un classico, sarà intrinsecamente contemporanea, una riflessione amara e brillante sulla nostra condizione di esseri umani intrappolati in un mondo che, spesso, sembra non avere senso. Il vostro critico non vede l’ora di perdersi in quel labirinto.