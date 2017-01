In questa quarta puntata si parla di:

Dio esiste e vive a Bruxelles (2015) di Jaco Van Dormael

13 Assassins (2010) di Takashi Miike

The Nice Guys (2016) di Shane Black

Father and Son (2013) di Hirokazu Koreeda

La Decima Vittima (1965) di Elio Petri

Inoltre di:

Leonard Cohen, di Film in Uscita nelle sale e di tanto altro.

In studio sono presenti Alessandro Nunziata, Marco Belemmi, Federico Minguzzi e Francesco Morosini.

Buon Ascolto.