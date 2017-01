Il podcast della settima puntata di VnL andata in onda il 4 dicembre 2016. In questa quarta puntata abbiamo l’onore di ospitare il cineasta maceratese Luca Baggiarini, autore di progetti di successo come la webserie “Inglorious Hunterz” (da cui è stato tratto anche un lungometraggio) e il corto “32”. Con la complicità di Luca siamo entrati nel suo laboratorio artigianale cercando di carpire tecniche e segreti per fare cinema indipendente con dignità oggi in Italia.

Poi si parla anche di due film da rivedere come “What We Do in the Shadows” (2014) di Jemaine Clement e Taika Waititi e di “Taverna Paradiso” (1976) di Sylvester Stallone.

In studio sono presenti Luca Baggiarini, Alessandro Nunziata, Marco Belemmi, Federico Minguzzi, Lorenzo Scappini e Francesco Morosini.

Buon Ascolto.