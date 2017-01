L’ottava puntata della seconda stagione di Viaggio nella Luna, una trasmissione radiofonica di cinema in onda ogni venerdì dalle 22 alle 24 su Regina Web Radio.

In questa puntata dal titolo “Yes, we talk Trash” è un percorso accidentato tra i rifiuti di celluloide, gli scarti dell’umanità, le scorie radioattive da cui attingere pura bellezza. La Settima Arte esce fuori a gettare l’immondizia e trova pronta la troupe di VnL a rovistare nel bidone e a porgervi le perle destinate all’inceneritore, le chicce (anzi le caccole) che tutti vorrebbero conoscere: da Ed Wood a Russ Meyer, da Paganini Horror a Toxic Avenger, dalla Troma all’Asylum.

In studio conducono Marco Belemmi,Federico Minguzzi, Francesco Morosini Alessandro Nunziata, Lorenzo Scappini. Buon Ascolto.

